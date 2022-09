McGregor après sa défaite face au Real Madrid : «On voulait jouer notre football sans…»

Callum McGregor a estimé que le Celtic a montré qu’il appartenait aux phases de groupes de la Ligue des champions avec son match contre le Real Madrid malgré une défaite 3-0 contre les champions d’Europe en titre.

Le capitaine du Celtic McGregor, s’adressant à BT : «C’était assez une soirée assez appréciable. On est déçu de perdre de trois buts à domicile, mais on a fait assez lors du match pour montrer qu’on appartient à ce niveau.

Mais on a perdu notre concentration pendant 10 à 15 minutes et on voit ce qui arrive avec une telle qualité en face. On a essayé de rivaliser autant que possible, on avait même le sentiment à ce moment-là d’avoir l’ascendant et on a été peut-être un petit peu naïf.

On a montré notre conviction dans ce genre de match. On voulait jouer notre football sans changer notre style, avoir confiance en nous et en l’entraîneur qui nous communique cette confiance.

En première période, on a fait une très bonne prestation. On sait qu’à ce niveau, la différence c’est que eux, quand ils ont une occasion, ils la transforment».