Mbappé s’incline : «Ces joueurs sont incomparables. Ils ont brisé toutes les lois…»

Kylian Mbappé est aujourd’hui l’un des meilleurs joueurs de la planète. L’international tricolore force l’admiration par ses statistiques. Cependant, le natif de Bondy fait allégeance à deux mastodontes du foot mondial. Il s’agit de Lionel Messi et de Cristiano Ronaldo.

Il ne fait aucun doute que Kylian Mbappé fasse partie des tous meilleurs joueurs au monde aujourd’hui. À 23ans, l’ancien monégasque impressionne déjà par son palmarès et ses statistiques. Champion du monde avec l’Equipe de France à seulement 19ans, Mbappé fait montre d’une précocité qui étonne.

Cependant, malgré ses chiffres hallucinants, l’attaquant parisien s’incline devant deux autres machines que sont l’argentin Lionel Messi et Cristiano Ronaldo.

En effet, les deux stars ont défié les chiffres depuis plus d’une décennie. Ils cumulent à eux deux 12 Ballon d’Or ( 7 pour Léo et 5 pour CR7). Par ailleurs, ils ont égalé, battu et établi d’innombrables records. C’est donc tout logiquement qu’un Mbappé leur fait allégeance.

Ainsi, lors d’un entretien avec le Magazine Américain Esquire, Mbappé a affirmé qu’il serait difficile de faire mieux que ce que l’Argentin et le Portugais ont déjà laissé comme héritage dans l’histoire du foot :

«Si vous vous dites que vous ferez mieux qu’eux, c’est au-delà de l’ego ou de la détermination, c’est un manque de conscience. Ces joueurs sont incomparables», a t-il déclaré dans un premier temps.

Par ailleurs, il va poursuivre et s’incliner devant les chiffres qui édifient leur suprématie : «Ils ont brisé toutes les lois de la statistique. Ils ont eu 10, 15 années extraordinaires, 15. Je regarde les matchs d’autres grands joueurs pour voir ce qu’ils font. Je pense que d’autres joueurs me regardent aussi. Je pense que cela pousse les joueurs à élever leur niveau de jeu, tout comme Messi était bon pour Ronaldo et Ronaldo était bon pour Messi», a-t-il conclut déclaré en juin 2021.