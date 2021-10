Kylian Mbappé : le joueur parisien au coeur d’une sombre affaire de drogue

L’attaquant de Barcelone a évoqué la mort de Diego Maradona, qui était le grand-père de son fils et a laissé un témoignage déchirant.

Dans l’interview qu’il a accordée au journal espagnol El País, Sergio Agüero a évoqué la mort de Diego Maradona, survenue le 25 novembre 2020.

Tous deux étaient liés par des liens familiaux : Kun était un partenaire de Gianinna, la plus jeune fille de Maradona, et ensemble ils eurent un fils, Benjamin.

Pour cette raison, ils ont demandé à l’attaquant de Barcelone comment il avait vécu ce moment qui a paralysé le monde entier et a été énergique :

«Mauvais, très mauvais. Comment pourrais-je le vivre ? J’ai eu un match de Ligue des champions ce jour-là pensé que c’était un mensonge, comme tant d’autres fois. Mais comme je voyais que de plus en plus de gens le disaient, j’ai demandé directement à la mère de Benjamin (Gianinna)».

«Je me souviens même de ce que je lui ai demandé. ‘Est-ce vrai ou pas?’ Je lui ai écrit. Il a répondu oui», a déclaré Kun. «Je pensais à mon fils. Je devais l’appeler. J’étais très inquiet de la façon dont il apprendrait la nouvelle. Quand nous pouvions parler, je le savais déjà d’un camarade de classe», a-t-il poursuivi.

«Diego et Benja s’entendaient très bien. Diego était un phénomène avec mon fils. Et Benja l’aimait. J’ai demandé à ma sœur de venir le chercher à l’école et d’essayer de le distraire. Le lendemain, il m’a écrit : ‘Papa, je envie d’aller le voir. “Je n’ai pas aimé l’idée. J’avais peur qu’il ait un mauvais souvenir. Mais comme il le voulait, je l’ai laissé partir. Il est allé à la veillée à la Casa Rosada avec sa mère. Il m’a dit qu’il lui avait donné un baiser et qu’il s’était mis à pleurer. J’ai essayé de me retenir pour que mon fils ne me voie pas mal. Ce furent des jours très difficiles. Au moins, Benja a pu dire au revoir à son grand-père» a dit Agüero.