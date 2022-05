Mbappe : «Je présenterai mes excuses à Benzema»

Kylian Mbappé reste au Paris Saint-Germain, après avoir renouvelé jusqu’en 2025. L’attaquant français en est presque venue à s’excuser de ne pas avoir signé au Real Madrid, dont il a toujours dit que c’était son rêve.

S’adressant au journal Marca, il a confirmé à nouveau qu’il avait également eu des conversations avec Liverpool plus d’une fois, et a déclaré qu’il n’avait jamais parlé d’argent avec Florentino Pérez, mais a reconnu qu’il y a une autre personne à qui il doit une explication : son coéquipier Karim Benzema, qui a toujours travaillé dur pour l’avoir à Madrid.

Le jour où on a su que Mbappé allait rester à Paris, Benzema a publié une photo du rappeur Tupac Shakur avec son meilleur ami, plus tard affirmé avoir été impliqué dans sa mort. «Oui, je sais que les joueurs du Real ont publié plusieurs choses. C’est comme ça, je n’ai rien à dire. Mais bien sûr, quand on ira en équipe nationale, j’expliquerai à Karim pourquoi je suis resté au PSG. Nous avons de bonnes relations», a-t-il déclaré.

Un peu plus tôt, il avait déjà évoqué les réactions des collègues du PSG, qui les ont tous entendus en même temps à la télé, et dit savoir que l’équipe du Real avait publié plusieurs réactions.

«Je ne veux pas exagérer. Je sais que tout le monde parlait de Karim et Kylian, Kylian et Karim… Mais dans la sélection on n’a parlé que du dîner. Nous n’avons pas parlé du Real Madrid. Je n’ai pas voulu forcer. Quand nous nous rencontrons, nous parlons. Il me demandera pourquoi et j’expliquerai ma décision».

Le joueur reconnaît que, plus qu’un rêve, gagner la Ligue des champions est une obsession : «C’est toujours une obsession pour moi. Ce n’est pas que c’est un objectif parce qu’on ne l’a pas encore conquis, c’est vraiment une obsession. J’ai gagné une Coupe du monde, j’espère gagner la deuxième cette année… mais bien sûr, je veux gagner la Ligue des champions. J’ai essayé chaque année et je réessaierai. C’est ce que je veux».