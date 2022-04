Mbappe fait une grosse révélation sur son avenir et met fin aux polémiques

Après une prestation galactique face à Lorient, Kylian Mbappé s’est de nouveau exprimé sur l’un des sujets d’actualité du football européen : son avenir et où il jouera la saison prochaine après avoir terminé.

«Je n’ai pas encore décidé, tout le monde le sait. Je réfléchis, de nouveaux éléments sont apparus et il y a beaucoup de situations que je dois considérer. Si j’avais déjà pris ma décision, je l’aurais annoncé. Est-il possible de renouveler et de continuer au PSG ? Oui, bien sûr», a confié le jeune Français à Amazon Prime Video .

Une déclaration d’autant plus forte que c’est la première fois que le phénomène français assume publiquement la possibilité de renouveler un contrat et de continuer au Parc des Princes.