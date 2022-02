Mbappé au Real Madrid ? Le joueur répond finalement

Kylian Mbappé a été interrogé par plusieurs journaux sur son avenir et la possibilité de se rendre au Real Madrid, après le match contre les Espagnols, pour la Ligue des champions.

«Ce résultat affecte-t-il mon avenir ? Non. Je sais que je joue pour l’une des plus grandes équipes du monde et je donnerai tout pour ce club pour le reste de la saison. Je n’ai toujours pas décidé de mon avenir», a déclaré le buteur, en espagnol, dans des déclarations à Movistar+.

L’attaquant français a inscrit le seul but (94) qui a valu la victoire face aux Merengues lors du match aller des huitièmes de finale de la Ligue des champions. «Le match nul est mieux pour nous, mais ce n’est pas fini. Nous connaissons le Real Madrid, qui est l’une des plus grandes équipes du monde. Nous allons tout donner pour garantir le classement».