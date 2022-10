Mbappé, à Barcelone : les conditions sérieuses que sa mère a posées à la signature

João Mário a été l’un des protagonistes du match nul entre le PSG et Benfica. Après la rencontre, le milieu de terrain rouge a été interviewé par TNT Sports Brasil et a évoqué la «malice» entre certains joueurs des aigles et Neymar.

«Il joue beaucoup, mais il est ennuyeux sur le terrain. C’est l’un des meilleurs au monde, il a beaucoup de talent. Je pense qu’il a ce besoin de jouer avec les joueurs sur le terrain, c’est parfaitement normal. C’est un plaisir jouer contre lui, est un joueur différencié», a déclaré João Mário.

L’international portugais a également analysé le début de saison du club da Luz, plaçant la conquête de la I Liga en priorité en 2022/23.

«Nous avons bien commencé la saison. Il y a beaucoup de confiance et nous croyons en notre potentiel. Quand le tirage au sort est sorti, tout le monde pensait que le PSG sortirait en premier et que nous et la Juventus, sans manquer de respect au Maccabi Haïfa, jouerions en deuxième. Tout est ouvert, nous ne tenons rien pour acquis. Nous avons le prochain match à domicile contre la Juventus et nous devons gagner pour passer à l’étape suivante», a poursuivi João Mário.

«La Ligue des champions est toujours difficile, on connaît la qualité des équipes qui existent dans cette compétition. Notre objectif est clairement de gagner le championnat, que nous n’avons pas gagné depuis un certain temps, mais ce serait parfait si nous pouvions le concilier. avec une bonne campagne européenne», a-t-il conclu.