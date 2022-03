Max Verstappen : «Je n’étais pas vraiment heureux sur les pneus médiums…»

À l’issue de ce succès, Max Verstappen est revenu sur son duel avec Charles Leclerc en Arabie saoudite.

«Je n’étais pas vraiment heureux sur les pneus médiums. Tout le temps, quand vous vous rapprochiez de la voiture devant vous, les pneus mouraient. Il n’y avait donc pas beaucoup de course et de spectacle en piste.

C’était un peu frustrant mais dès que nous sommes passés au pneu dur, j’ai eu un bien meilleur feeling. Alors j’ai bien sûr essayé de rester proche de Charles après le redémarrage de la voiture de sécurité et, oui, j’ai juste essayé de garder plus ou moins le même écart.

Et c’était essentiellement ça, vous savez, j’essayais juste d’égaler ses temps au tour, j’essayais de me rapprocher un peu plus. J’avais un bon feeling avec la voiture et les pneus tenaient encore assez bien malgré la vitesse élevée.

Et bien sûr, j’ai ensuite eu quelques bonnes opportunités, mais Charles l’a vraiment joué finement et intelligemment dans le dernier virage. Donc ce n’était pas facile pour moi de passer.

Et finalement, j’ai réussi et j’ai pris de l’avance, mais une fois que j’étais devant, c’était vraiment quatre tours à fond pour essayer de rester devant parce que Charles était constamment dans mon DRS. Donc oui, c’était assez dur», explique Verstappen, dans des propos relayés par Nextgen-Auto.