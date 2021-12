Mauvaise nouvelle pour le Barça : Éric Garcia prend sa retraite blessé

L’attaquant de Manchester City, recherché par Barcelone, a répondu à une lettre d’Eric Garcia dans laquelle le défenseur central célébrait la victoire face à Elche. Viendra-t-il en Catalogne ?

Le footballeur valencien Ferran Torres, ailier de Manchester City recherché par le FC Barcelone, a lancé un nouveau clin d’œil à l’institution culé en attendant que les clubs anglais et catalans finissent par clore l’opération pour lui. Et la réaction du joueur citoyen est devenue virale et les répercussions ont été immédiates.

L’attaquant de Premier League, un bon ami d’Eric Garcia après que les deux se soient rencontrés à City, a répondu à un message que l’actuel défenseur central de Barcelone a écrit après la victoire 3-2 contre Elche au Camp Nou, dans un nouveau match valable pour le saison en cours du tournoi espagnol.

La publication sur le réseau social disait «victoire à domicile pour ceux qui font équipe avec votre aide, fans. Força Barça», a écrit Eric, à laquelle Ferran a répondu par deux icônes, l’une d’applaudissements et l’autre de star. La réponse de Ferrán Torres n’est pas passée inaperçue et j’ai suscité toutes sortes de conjectures concernant son avenir.

Combien de millions par saison Ferran Torres gagne-t-il à Manchester City

Ferran Torres a déménagé à Manchester City l’année dernière. Il a signé un contrat de cinq saisons et Valence entrera finalement 23 millions d’euros fixes plus 12 en variables. Le salaire annuel du Valencien s’élève à 3,7 millions d’euros plus variable.