Mauvaise nouvelle pour la femme d’Iker Casillas

Diego Junior, le fils de Diego Armando Maradona, s’est exprimé à la radio après l’incroyable défaite 1-2 de l’Argentine contre l’Arabie saoudite lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

«La comparaison entre Messi et mon père est faite par ceux qui ne voient pas et ne comprennent pas le football. On parle de deux planètes différentes, mais je ne veux pas immédiatement jeter la croix à Lionel», a déclaré Diego Maradona Jr, qui est né en Italie mais il se sent argentin.

«Je suis dévasté par cette défaite. J’ai du mal à croire que tout cela s’est réellement passé. Perdre face à l’Arabie Saoudite, c’est de la folie. Ils avaient assez peur des adversaires beaucoup plus faibles», a souligné le fils de la plus grande légende du football argentin.