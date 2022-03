Mauvaise nouvelle ? : N’Golo Kanté quitte l’équipe de France

Zinedine Zidane est l’un des joueurs les plus connus de l’équipe de France, non seulement pour sa carrière sportive, mais aussi pour les polémiques dans lesquelles il a joué sur le terrain de football et qui ont marqué sa carrière.

Mais si l’on parle de sa meilleure année sportive, il faut mentionner 1998, lorsqu’il a remporté le championnat de Serie A avec la Juventus et a eu l’opportunité de mener la France lors de la finale de la Coupe du monde contre le Brésil, qu’il a réussi à remporter à domicile.

Il y a une anecdote singulière de cette finale commentée avec Zinedine Zidane, qui portait alors le numéro 10 sur son dossard, et qui est actuellement visible au Musée de la FIFA à Zurich grâce à un don fait par un collectionneur.

C’est que ce maillot a été récupéré dans les vestiaires par l’un des coéquipiers du footballeur, qui a décidé de le revendre 100 mille euros à un collectionneur du nom d’Olivier Démolis, qui a reçu l’offre grâce à un appel du président de Montpellier.

«L’entourage du président de Montpellier m’a dit que le joueur qui l’avait avait voulu le vendre», et avant de faire son offre, Démolis s’est entretenu avec Adidas, qui a certifié l’authenticité du maillot désormais visible du grand public.

La chemise unique de Zinedine Zidane

Plus tard, le collectionneur a expliqué que l’uniforme était venu au musée en prêt, il n’a donc pas voulu révéler s’il avait reçu une somme financière pour exposer les costumes pendant une période de 5 ans.

Olivier a ensuite déclaré qu’il était prêt à rendre le maillot à son propriétaire d’origine. «Si vous me le demandez, je vous le rendrai gratuitement. C’est toujours son maillot et ce serait même bien s’il le récupérait», a-t-il déclaré à propos de Zidane.

Bien qu’il n’ait pas révélé les détails des vêtements, de nombreux admirateurs du joueur français en déduisent que le maillot qui se trouve maintenant au musée était le deuxième utilisé par l’athlète lors de cette finale, dont le triomphe a consolidé sa carrière.