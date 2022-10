Mauvaise nouvelle : N’Golo Kanté ne sera pas à la Coupe du Monde

En juin, Jennifer Lopez a présenté son documentaire «Halftime» où elle montre en détail comment elle s’est préparée pour le spectacle emblématique de la mi -temps avec Shakira, dans l’une des scènes où elle a mentionné qu’avoir partagé la scène avec elle semblait être une très mauvaise idée même si c’était un succès.

Malgré le fait que JLo a précisé plus tard que l’erreur n’avait rien à voir avec le Colombien, mais plutôt que les organisateurs avaient choisi deux personnalités latines très importantes pour un spectacle aussi court.

Les fans de l’interprète de «Je vous félicite» se sont retrouvés avec l’idée d’une rivalité et d’une jalousie de la part de «La Diva del Bronx» envers l’ex de Gerard Piqué.

Désormais, la prétendue rivalité s’est à nouveau intéressée aux réseaux sociaux lorsque les Grammys ont désigné Jennifer Lopez comme l’artiste latino la plus influente.

Les Grammys désignent Jennifer Lopez comme la Latina la plus influente

Récemment, l’équipe éditoriale de la Recording Academy, responsable des Grammy Awards, a publié un article centré sur la carrière de JLo.

«Run The World: How Jennifer Lopez’s Triple Threat Superstardom Bring Latin Culture To Center Stage» est le titre du texte qui a rapidement suscité la polémique sur les réseaux sociaux. Surtout, cette phrase est celle qui est devenue virale : «Jennifer López est peut-être l’artiste latine la plus influente de tous les temps.»

Cette phrase a divisé les internautes puisque, si beaucoup ont applaudi la reconnaissance faite à JLo, d’autres ont considéré que «La Diva del Bronx» ne représente pas la culture latine puisque, bien qu’étant d’origine portoricaine de ses parents, elle est née et a grandi aux États-Unis. États, ainsi que l’assurance que qui mérite cette reconnaissance est Shakira.