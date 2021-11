Mauvaise nouvelle : la maison de Ansu Fati cambriolée !

C’est dans une semaine que sera connu le vainqueur du Ballon d’Or, lors d’une cérémonie organisé à Paris au Théâtre du Châtelet. Et la tendance semble plutôt défavorable pour Karim Benzema, si l’on se base sur les résultats du Golden Player 2021, un trophée équivalent organisé par Tuttosport, dévoilés par Tuttosport.

C’est ainsi Robert Lewandowski qui a été plébiscité par un jury d’anciennes gloires (Shevchenko, Matthäus, Stoichkov, Butragueño, Nedved, Chapuisat, Toni, Eto’o, Costacurta, Van der Sar, Verón, Rui Costa et Lina Souloukou, dirigeante de l’Olympiakos).

L’attaquant du Bayern Munich devance ainsi Jorginho (2e) et Lionel Messi (3e), alors que Benzema n’est donc même pas sur le podium. Voilà donc un mauvais présage pour l’attaquant des Bleus et du Real, pourtant considéré comme un vainqueur crédible en France et du côté de Madrid.

Dans la presse étrangère, hormis en Espagne, Benzema est rarement cité comme favori pour le Ballon d’or (la presse anglaise le place même derrière Mohamed Salah, par exemple), au contraire de Messi, Jorginho ou Lewandowski. Pour l’attaquant polonais, les signaux positifs s’enchaînent, à une semaine du grand verdict…