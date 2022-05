Mauvaise nouvelle : la FIFA porte plainte contre le Gabon

Enfin, la nouvelle qui courait depuis des mois a été confirmée : l’UEFA a disqualifié la Russie de la Coupe d’Europe féminine en juillet et de la qualification pour la Coupe du monde de l’année prochaine après l’invasion russe de l’Ukraine.

Cette annonce s’ajoute à la suspension de toutes les équipes russes des compétitions de l’UEFA et elles ne concourront plus jusqu’à nouvel ordre.

Le Portugal, classé 29e mondial et battu par les Russes en séries éliminatoires, occupera cette place dans le groupe C aux côtés des Pays-Bas, de la Suède et de la Suisse. Les matchs doivent se jouer du 6 au 31 juillet en Angleterre.