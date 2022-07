Mauvaise nouvelle : la CAN 2023 reportée

La Confédération africaine de football (CAF) a annoncé ce dimanche que la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) serait reportée. La coupe était prévue en juin et juillet 2023 en Côte d’Ivoire, mais se déplacera en janvier et février 2024.

Lors d’une conférence de presse tenue à Rabat (Maroc), Patrice Motsepe, président de la CAF, a justifié cette décision par les fortes pluies qui se produisent en Côte d’Ivoire à cette période de l’année. «Nous savons que janvier n’est pas idéal pour les clubs européens, mais c’est la seule option que nous avons. On ne pouvait pas s’y risquer», a justifié le Sud-Africain.

On rappelle qu’en 2017, la CAF avait annoncé qu’elle allait cesser de tenir la CAN en janvier, pour mettre fin à un long contentieux avec des clubs européens. Cependant, ce sera la deuxième fois consécutive que le tournoi aura lieu à cette période de l’année.