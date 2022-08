Mauvaise nouvelle de santé pour Shakira : la chanteuse ne supporte pas sa séparation avec Piqué

La séparation entre Gérard Piqué et Shakira a rendu le Colombien très malade, qui a dû solliciter une aide psychologique pour traverser ce moment compliqué.

Le journaliste Jordi Martin a déclaré dans une interview à RCN Mundo que la chanteuse est brisée par la séparation. «Je peux dire que (Shakira) est en très mauvais état, émotionnellement elle est dévastée. Elle a même eu besoin d’un soutien psychologique, un Gerard Piqué comme ça n’était pas prévu», a-t-il déclaré.

«Ma relation avec Pique et Shakira remonte à douze ans, depuis le début de la relation, c’est-à-dire le premier jour où ils sont ensemble à Ibiza. Cette nuit-là, je suis déjà de garde avec eux et je me suis toujours spécialisé dans ce couple», a-t-il détaillé. Il a également déclaré qu’ «au début, c’était une très belle relation, très intense. Il y avait beaucoup de passion entre eux, mais bon, la rupture a été quelque chose de très douloureux pour Shakira».