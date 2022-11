Mauvaise nouvelle : Cristiano Ronaldo est «malade»

Le mannequin a partagé qu’elle était devenue la moquerie de ses amis parce qu’ils ne lui avaient pas encore donné la bague de fiançailles.

Georgina Rodriguez est constamment interrogée sur le moment où elle va épouser Cristiano Ronaldo et elle répond que «cela ne dépend pas d’elle» ; alors un groupe d’amis l’agace avec une chanson sur le mariage.

«Je ne pense pas que notre situation changera beaucoup, je me sens très aimé, j’ai la chose la plus importante avec Cristiano, ce sont nos merveilleux enfants, et son amour que j’ai tous les jours», a déclaré Rodríguez dans l’émission «El Commander» sur la possibilité d’atteindre l’autel.

Le mannequin a également partagé que ses amis se moquaient d’elle avec la chanson de Jennifer Lopez qui parle de l’engagement du mariage.

«Je n’ai plus de place pour les bagues», a plaisanté le partenaire de Cristiano Ronaldo. «Ils sont toujours avec la blague du mariage, et le mariage pour quand. À quel moment Jennifer Lopez a-t-elle retiré cette chanson du Ring pour quand? C’est vrai qu’ils ne me l’ont pas chanté, et bien, c’est quelque chose qui ne dépend pas de moi», a déclaré le mannequin, ajoutant également qu’elle ne voulait plus écouter cette chanson de JLo.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez achètent un manoir dans un quartier exclusif du Portugal

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont acheté un manoir au Portugal, d’une valeur de 20 millions d’euros. La nouvelle propriété du footballeur est située dans le quartier exclusif de Quinta da Marinha, à Cascais, selon ‘The Sun’.