Mauro Icardi : voici la nouvelle petite amie du joueur (photo)

L’aventure de Mauro Icardi à Galatasaray est marquée par sa rupture avec Wanda Nara. L’histoire d’amour houleuse entre le joueur argentin et le mannequin reste dans l’actualité même après son achèvement. Désormais le footballeur est lié à une actrice turque bien connue.

Tout serait survenu après une photographie sur laquelle on voit Mauro Icardi et Lucas Torreira, coéquipiers à Galatasaray, avec un groupe de personnes. L’un d’eux est Devrim Özkan, une actrice de feuilleton turque de 24 ans dont la relation avec l’attaquant argentin est remise en cause après un détail sur l’image.

Il y en a plusieurs qui ont remarqué les mains de Mauro Icardi et Devrim Özkan, que l’on voit joindre leurs doigts. Apparemment, l’actrice aurait participé à plusieurs matchs de Galatasaray et, sans aller plus loin, elle était présente dans les tribunes du Nef Stadium d’Istanbul pour assister au doublé de l’Argentine lors de la victoire de son équipe face au Besiktas.

Elle est interprète avec deux feuilletons derrière son dos qui sont sortis récemment en 2022. Elle n’a que 24 ans et est l’une des actrices les plus prometteuses de Turquie, où elle aime une grande popularité. Une nouvelle qui intervient au moment même où Wanda Nara voyageait avec ses cinq enfants à Londres, comme elle l’a elle-même publié sur ses réseaux sociaux.