Mauro Icardi succombe à la dernière vidéo explosive de Wanda Nara depuis les Maldives

Avant la Coupe du Monde, Lionel Messi s’est confié dans une interview sur sa signature avec le PSG. L’international argentin a affirmé qu’il est très heureux dans la capitale française.

Le jour où Lionel Messi prendra sa retraite, le joueur tentera de revenir à Barcelone. Personne n’imaginait voir Messi après plus de 10 ans au club, en dehors de ce qui était sa maison. Actuellement, l’attaquant a un contrat avec le Paris Saint-Germain jusqu’au 30 juin 2023, et il devra prendre une décision quant à savoir s’il souhaite renouveler son contrat ou prendre une nouvelle direction dans sa carrière.

La star argentine a révélé lors d’une conversation avec son ancien coéquipier et également ancien du PSG, Ezequiel Lavezzi et de la CONMEBOL, où il a dévoilé plusieurs indices de ce que l’avenir pourrait lui réserver. Sachant que les portes sont plus qu’ouvertes tant au Camp Nou qu’au Parc des Princes, où ils essaieront de tout faire pour le renouveler. Le cœur dans la bouche, le 10 s’est confié sur la façon dont il a vécu son déménagement à Paris.

«C’était dur de quitter Barcelone, on est resté au même endroit toute notre vie, je n’avais jamais bougé et je n’ai pas bougé. savoir ce que c’était de partir. On ne s’y attendait pas. Cela s’est passé très vite et nous avons dû quitter Barcelone du jour au lendemain. Nous nous sommes retrouvés dans un nouvel environnement. Nous avions notre vie à Barcelone, nos amis, nos coutumes, et nous nous nous sommes retrouvés dans un endroit différent, avec une autre langue, un autre football, un temps différent, j’ai beaucoup souffert à cause de cela. C’était difficile. Mais, aujourd’hui, j’aime tout, y compris le football», a déclaré l’homme de Rosario à Pocho Lavezzi.

Messi a déclaré ce que tous les supporters catalans craignaient : «J’aime beaucoup plus Paris, je découvre la ville et je la trouve magnifique. La première année, il y a eu un grand changement. Les choses se sont passées très soudainement, ce n’était pas mon objectif de quitter Barcelone. et tout a été abrupt. Après cette longue période et ces moments difficiles, je suis heureux de vivre là où je vis et ma famille et moi profitons de Paris».