Mauro Icardi sort de son silence après le scandale avec Wanda

Lionel Messi et Neymar sont, par scandale, les deux footballeurs les plus prestigieux d’Amérique. Les deux sont influents à leur mesure dans leurs équipes nationales. Qui peut être plus décisif ?

Des amis en dehors des champs, mais son principal rival en eux. Bien sûr, si l’on parle des compétitions sud-américaines, puisqu’elles partagent toutes les deux une équipe au PSG.

Neymar et Messi sont les deux personnalités les plus importantes du football Conmebol, et c’est ainsi que le vivent leurs équipes nationales, qui ont déjà un pied à l’intérieur de Qatar 2022.

De plus, dans exactement un mois, ils s’affronteront à nouveau lors des tours de qualification, lors de la visite du Brésil en Argentine. Ce duel mettra face à face Lionel Messi et Neymar, les deux joueurs les plus marquants du tournoi. Qui est le plus influent dans votre équipe ? Les deux fissures, main dans la main.

Au cours de la Copa América, Messi a été vu plus engagé que jamais envers l’équipe nationale. Avec l’attitude d’un leader pour jouer et aussi pour parler aux coéquipiers, avec le courage de demander le ballon dans les moments les plus épicés des matchs et, bien sûr, aussi avec une interférence décisive dans les résultats.

Cela l’a amené à être champion au niveau continental, et à atteindre l’excellence qu’il affiche aujourd’hui lors des tours de qualification. De son côté, Neymar a également été la clé pour que le Brésil se qualifie pour la finale de la Copa América, mais le fait de ne pas l’avoir remporté le place un cran en dessous de son concurrent.

Cependant, il convient de noter que son travail en séries éliminatoires a été beaucoup plus constant que celui de l’Argentin. Le Brésilien qui joue pour le PSG a 7 buts dans le tournoi et est la principale figure pour laquelle le Brésil a remporté les 10 de ses 11 matchs joués.