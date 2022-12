Mauro Icardi publie une photo intime de Wanda Nara et met la femme d’affaires en colère

Mauro Icardi a mis en ligne une photo très risquée avec Wanda Nara et a généré la colère de la blonde. Cela a été raconté par son avocate, Ana Rosenfeld dans une interview.

Wanda Nara a pleuré en voyant que Mauro Icardi avait mis une photo assez sexy sur son compte Instagram. Cela a été confirmé hier soir sur une émission sur América Tv par l’avocate de Wanda Nara, Ana Rosenfeld. «Je connais les deux versions, et je connais son insistance à récupérer le couple, il n’en finit pas de couper. Elle est très claire que ça ne marche pas», a expliqué Ana.

«Je lui parlais et elle était très en colère car c’étaient des photos privées, d’intimité, et elles n’étaient pas censées être publiques pour prouver s’ils étaient ensemble ou non. Il est évident qu’il continue de la combattre, mais à ce stade, c’est un plus grand défi, c’est ce qui indigne Wanda», a-t-il expliqué, laissant entendre que le lien a atteint un point de non-retour.