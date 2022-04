Mauro Icardi : l’attaquant argentin devrait prendre la porte à l’intersaison

Pierre Emerick Aubameyang est, sans aucun doute, l’un des ajouts les plus réussis du FC Barcelone ces dernières années, car, en plus de fournir un déséquilibre et de marquer pour l’offensive blaugrana, le joueur possède également une expérience plus qu’exceptionnelle dans le football international.

Auba était une affaire ronde pour les cadres du club, qui n’avaient qu’à couvrir son salaire pour assurer ses services, puisque le joueur est arrivé libre après avoir rompu sa relation contractuelle avec Arsenal, une équipe avec laquelle il y avait de sérieux différends économiques.

Bien que la signature d’Aubameyang ait été une procédure relativement simple pour Barcelone, la question salariale a représenté un inconvénient pour Joan Laporta et son équipe, puisque les exigences du joueur gabonais dépassaient complètement le budget et la limite imposée par le fair-play financier, a pensé à une solution très astucieuse.

Comme pour les autres joueurs, le club catalan a décidé de diviser les revenus de Pierre Emerick en deux parties et, au moment de son embauche, ils lui ont proposé 2 millions d’euros pour une demi-saison avec la promesse de payer le reste du monde convenu pour la suite, car bientôt ils recevront d’importantes ressources économiques et seront libérés de certains salaires élevés.

Combien gagnera Aubameyang la saison prochaine ?

L’accord total entre Auba et Barcelone s’est conclu à 20 millions d’euros pour une saison et demie, le joueur touchera donc 18 millions d’euros dès la prochaine période, un chiffre non négligeable qui lui permettra de maintenir son train de vie ostentatoire.

Le contrat d’Aubameyang est valable jusqu’en 2025, cependant, il comprenait une option de sortie convenue qui sera valable à partir de 2023. Le joueur dispose également d’une clause de résiliation de 100 millions d’euros.