Mauro Icardi est dépêche contre Wanda : «Wanda Nara est la risée du monde entier parce que…»

L’attaquant de Galatasaray a rompu son silence avec un direct sur Instagram dans lequel il a été dépêché contre ce qui est encore sa femme.

Mauro Icardi a rompu son silence après les rumeurs et les controverses continues dans lesquelles il a joué avec sa femme, la médiatique Wanda Nara.

L’attaquant de Galatasaray a fait un live Instagram dans lequel il s’est dépêché comme jamais auparavant contre elle, laissant quelques-uns des termes les plus énergiques :

«Je m’ennuyais tellement… On a parlé de tant de choses que je dois sortir et clarifier», a-t-il commencé par exprimer. «Il est la risée du monde entier avec son comportement, avec ses attitudes. La vérité est que je ne suis pas prêt à continuer à encaisser cela et à défendre l’indéfendable», a-t-il claqué.

Pendant plus d’une demi-heure, il a répondu aux questions que lui posaient ses followers et a valorisé la séparation avec son épouse encore : «Je ne pense pas que ce soit une séparation qui dure depuis longtemps, comme ils le disent. C’est tout un mensonge. Nous sommes ensemble depuis neuf ans, nous ne nous sommes jamais séparés», a-t-il révélé.

En effet, elle assure qu’ils ne sont pas divorcés et se défend du ridicule et des critiques qu’elle a reçus pour avoir partagé des messages et des photos avec elle sur les réseaux sociaux malgré le fait qu’elle ait annoncé sa rupture :

«Nous ne sommes pas divorcés, les choses se discutent en personne, ne postant pas de petits messages. L’année dernière, il l’a fait et c’était un mensonge. Nous avons passé une année entière ensemble (…). Je ne suis pas folle ni malade d’avoir téléchargé une photo avec la mère de mes filles.

L’attaquant argentin n’a caché aucun problème et a également évoqué le scandale dans lequel il a joué l’année dernière avec China Suárez, un prétendu flirt qui a mis son mariage en échec :

«Une atmosphère étrange s’est créée après ce qui s’est passé l’année dernière. Je ne vais pas préciser, les gens qui doivent savoir savent, Wanda en premier lieu», a-t-il confirmé.

Le joueur a découvert le pardon de Wanda et son prochain rendez-vous avec elle pour mettre les choses au clair : «Il y a eu un pardon, je ne sais pas si c’était sincère ou pas. Les choses se sont passées au milieu et la semaine prochaine viendra, nous parlerons et essaierons de régler le problème pour le meilleur ou pour le pire.

Selon son témoignage, ils ont pu parler de quelques choses lors de son récent passage à Buenos Aires : «Je suis allé parler, j’étais chez moi au Château. C’est un mensonge qu’ils ne m’ont pas laissé entrer. Nous étions ensemble toute la nuit et le dimanche midi je suis revenu car je m’entraînais. J’ai eu quelques jours de repos et j’ai passé un week-end avec Wanda», a-t-il avoué.

L’attaquant a assuré qu’il ne regrettait qu’«une chose que tout le monde sait déjà et a conclu sa défense avec Wanda : «Je la connais plus que quiconque, je sais quel genre de personne elle est, quel genre de personne elle a toujours été et j’ai toujours défendu elle. Mais nous sommes à un point où je pense qu’il n’a plus de défense. Aujourd’hui, il est la risée du monde entier.»

La réaction d’Icardi aux rumeurs de romance entre Wanda et L-Gand

Ces dernières semaines, la presse et les médias argentins ont spéculé sur une éventuelle idylle entre Wanda Nara et le chanteur L-Gante, notamment après avoir été photographiés ensemble dans un restaurant. «Toute publicité», dit Mauro Icardi.

L’attaquant a été interrogé sur le sujet et s’est montré très sincère : «Je lui ai dit que ce qu’il m’avait dit n’était pas vrai, que je connais bien ma femme. Je ne lui ai pas fait signe quand ils sont sortis pour le dire.»

Bien sûr, il comprend que la campagne publicitaire mettant en scène la femme d’affaires et la chanteuse dans le cadre de la collection sportswear de Wanda n’était pas la plus appropriée :

«Il y avait d’autres formes de publicité, je pense que ce n’est pas la bonne pour ce qu’elle est, votre marque, votre nom, pour ce que nous avons créé et eu pendant neuf ans, dix . Je ne suis pas d’accord et je le lui dis quotidiennement, mais ce sera une forme de vengeance. Je ne sais pas comment l’appeler.»