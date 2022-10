Mauro Icardi efface complétement Wanda Nara de sa vie : voici le geste qu’il a fait (photo)

Le buteur a démissionné de son combat pour l’amour de sa partenaire. Mauro Icardi semble s’être résigné. Son combat pour le couple qu’il formait avec Wanda Nara fut vain. Wanda a pris une décision et il ne pouvait pas la déformer.

Le buteur a pris une décision pour rien. Il a changé sa photo de profil. Wanda ne fait plus partie de sa couverture sur Instagram. Dans une émission, Luli Fernández a révélé que Wanda ne veut plus être maman. «Elle m’a dit ‘Je ne vais plus avoir de bébés’», a déclaré la panéliste à propos de son entretien avec les médias, également à la suite de les commentaires qu’Icardi avait faits.

Il ne faut pas oublier que le joueur de Galatasaray et le musicien du général Rodríguez ont déjà déclaré qu’ils souhaitaient avoir plus d’enfants à l’avenir. Pour Mauro, ce serait sa troisième naissance, tandis qu’Elián n’a qu’une fille. Mais pour Wanda, ce serait la sixième naissance, donc elle n’est plus aussi impatiente qu’avant.