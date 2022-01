Mauro Icardi a fermé son compte Instagram à cause de Wanda Nara

Les médias ont été éloquents en montrant sa main gauche sans bague, puis il s’est réfugié dans les bras de ses confidents.

Peu de temps après que Mauro Icardi ait cessé de suivre Wanda Nara sur Instagram, le média a posté un selfie lui tenant la tête de la main gauche où l’on voit clairement qu’elle ne portait plus l’alliance à l’annulaire où on ne voyait que le tatouage.

Alors dans cette sorte de guerre silencieuse sur les réseaux sociaux par gestes, quelques minutes plus tard, la maman de Francesca et Isabella Icardi a publié une vidéo d’elle sortant dîner avec ses amis proches Kennys Palacios et Natacha Eguía.

Avec le détail curieux qu’il a ensuite décidé de supprimer ce message de ses histoires. S’il est vrai que Wanda Nara ne porte pas toujours son alliance, le gros plan de sa main gauche nue après l’impolitesse de Mauro Icardi sur les réseaux sociaux est éloquent.

Le message crypté dans le poste que Wanda Nara supprime

L’image qui a disparu du flux de Wanda, et que son modèle confiant avait posté, se trouvait à l’intérieur de l’exclusif Giusé Trattoria à Paris, où ils ont pris des boissons et mangé des desserts exquis.

«Beaucoup de douceurs pour nos petits cœurs», a décrit Natacha Eguía en référence à la prétendue histoire d’amour de Wanda Nara, trois mois et demi après la liaison de Mauro Icardi avec China Suárez, et qu’elle a entraîné avec Kenny Palacios.