Mauro Icardi a explosé face aux rumeurs liant Wanda Nara à Keita Baldé

Un journaliste espagnol a déclaré que la femme d’affaires argentine s’était rendue à Dubaï pour voir le footballeur sénégalais et que Mauro avait tout démenti sur ses réseaux sociaux. D’ailleurs, elle a écrit à sa femme !

Les scandales autour de Wanda Nara et Mauro Icardi ne baissent pas les bras. Maintenant, la femme d’affaires argentine avait une relation amoureuse avec un footballeur qui était le coéquipier d’Icardi à l’Inter.

Il s’agit de Keita Baldé, un attaquant sénégalais de 27 ans qui évolue actuellement au Spartak Moscou, qui aurait rencontré Wanda à Dubaï ces dernières heures, selon le journaliste espagnol Jordi Martin de l’émission Intruders (America).

«Hier soir (mardi), Wanda s’est disputée avec Mauro. D’après ce qu’on me raconte de l’entourage d’Icardi, elle s’est enfuie avec un footballeur, l’ancien coéquipier d’Icardi, Keita Baldé», a déclaré le journaliste et poursuivi :

«Ce footballeur, marié depuis 8 mois, connaît Wanda, il y a un béguin, et il va à Dubaï pour jouer à un jeu et elle se faufile pour le voir. Ils me disent qu’ils ont séjourné dans un hôtel de luxe».

Comme si cela ne suffisait pas, Martin a déclaré que «Wanda et Icardi essayaient de se réconcilier» et que l’attaquante de Rosario l’aurait appris «par les mouvements bancaires de sa carte».

Il convient de noter que Wanda s’est en fait rendue à Dubaï – cela a été montré sur ses réseaux sociaux – et Baldé est également là, qui fait la pré-saison avec son équipe.

Le démenti de Mauro Icardi et les messages à la femme de Baldé

Au vu des déclarations du journaliste espagnol, qui a affirmé avoir plus d’informations à fournir ce jeudi, c’est Icardi lui-même qui a non seulement nié l’infidélité alléguée mais aussi qui s’est chargé de confirmer qu’il avait contacté Simona Guatieri, l’épouse de Baldé, pour lui dire elle que son mari a écrit à Wanda sur Instagram.

«Je vais te garder le chimento de demain pour que tu aies du temps pour autre chose… J’ai seulement prévenu un pauvre cocu conscient que son mari n’arrête pas d’écrire à ma femme (nous ne sommes pas divorcés) depuis un moment.»

Icardi a répondu à Martin sur son Instagram et a poursuivi: «J’ai aussi les messages, les photos et tout ce qu’il lui a envoyés par le biais de messages privés sur Instagram car ma propre femme me les a envoyés (évidemment, je ne vais pas les publier). vais publier mon contact hier soir avec cette fille, et préciser que je ne me suis pas disputé avec Wanda car nous parlions en appel vidéo jusqu’à 6h du matin en Turquie, organisant le retour de nos enfants.

Concernant les déclarations du journaliste espagnol sur la façon dont l’homme de Rosario aurait découvert une prétendue infidélité, Mauro lui-même a souligné: «Je vais également préciser que Wanda n’utilise pas du tout ma carte parce qu’elle a pris la sienne sur un compte que nous avons en Argentine».

Si cela n’avait pas été précisé, Mauro a publié une capture d’écran de ses messages à la femme de Baldé puis une autre capture d’écran, mais des appels que la femme aurait passés.