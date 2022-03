Maurizio Sarri avoue enfin la vérité : «En forçant Cristiano Ronaldo dans sa position, on finit par…»

La célébration de la chaire n’était pas préméditée. C’est venu naturellement. David Alaba a vu la chaise dans la zone où ils célébraient et, en raison de l’euphorie du retour, il l’a soulevée devant ses fans.

Dans une interview pour Sport1, le défenseur autrichien a partagé qu’il ne pensait pas ce qu’il faisait. Chacun agit différemment dans un moment de joie et son corps a simplement réagi de cette façon. Il n’aurait jamais imaginé que cette séquence finirait par faire le tour du monde.

«C’est bien d’essayer une nouvelle célébration de temps en temps. La chaise était bien. Je n’y ai pas pensé longtemps, ce n’étaient que des émotions. Avec un retour aussi spectaculaire, vous pouvez devenir fou !

La magie du Santiago Bernabéu : «Nous savions que le jeu serait différent ici au Bernabéu et que nos supporters et l’ambiance seraient un facteur décisif. L’ambiance dans le stade était très spéciale.

Je savais aussi par les matches précédents ici que le Bernabéu pouvait développer sa propre puissance. C’était le cas contre le PSG. Les supporters ne nous ont pas laissés seuls sur le terrain, ils ont poussé tout le match et puis nous avons pu les récompenser. C’était une nuit magique!»

L’importance de ne jamais baisser la garde : «Même après avoir encaissé un but, nous sommes restés calmes et avons continué à presser. Il était clair que nous n’avions pas qu’à marquer un but. Lors de ma première saison ici, je ne voulais absolument pas être expulsé en huitièmes de finale. Aucun de nous!».