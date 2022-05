Mauricio Pochettino pourrait finalement rester au PSG : voici pourquoi

Rodrygo, l’attaquant brésilien du club merengue, a évoqué ce feuilleton Mbappé dans un entretien accordé à EFE.

«Mbappé s’est-il moqué du Real Madrid ? Je ne pense pas, mais je ne peux pas parler de quelque chose sans savoir ce qui s’est passé.

La seule chose que je sais, c’est qu’un jour il allait venir et le lendemain il ne venait plus, mais je ne sais pas pourquoi il n’a plus voulu venir, juste que c’est un joueur du PSG et que nous devons nous concentrer sur ce que nous avons», explique tout simplement Rodrygo au sujet de Kylian Mbappé.

Au terme d’un feuilleton qui aura duré pendant des mois, Kylian Mbappé a mis fin au suspense samedi dernier en prolongeant son contrat jusqu’en juin 2025 avec le PSG, fermant ainsi la porte à un départ libre vers le Real Madrid qui semblait pourtant se dessiner.