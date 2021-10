Mauricio Pochettino : est-il capable de tirer le meilleur du trio offensif Messi, Neymar et Mbappé ?

Zidane a été présenté comme la meilleure option pour Manchester United s’ils se séparaient d’Ole Gunnar Solskjaer. Mais les commentaires de son camp suggèrent le contraire.

Manchester United a été pauvre ces derniers temps malgré l’ajout de joueurs et le retour de Cristiano Ronaldo.

La défaite contre Liverpool à Old Trafford était leur moment le plus bas de ces derniers temps. La pression s’accumule, les fans demandent sa lettre de licenciement et le hashtag #OleOut est à la mode sur Twitter.

Zidane, qui a dirigé le Real Madrid et qui a réussi deux périodes de succès, serait la meilleure option de Manchester United pour les sortir de leur situation actuelle.

Le Français a remporté trois titres consécutifs en Ligue des champions avec le Real Madrid entre 2016 et 2018, ainsi que la Liga à deux reprises, et était auparavant lié à United en 2018 à la suite du limogeage de Jose Mourinho.

Manchester United est sans trophée depuis 3 ans maintenant et ils auront besoin de quelqu’un qui connaît les titres pour en obtenir un. Mais son agent a rejeté l’affirmation selon laquelle il était prêt à occuper le poste à Old Trafford.

Dans ses mots en 2018, Alain Migliaccio a déclaré «Je ne pense pas qu’il réussira en Angleterre. Cela ne correspond pas à son style. Je lui ai parlé. Cela ne l’attire pas vraiment.»

Cela peut être attribué au fait que la Premier League anglaise est plus chargée que ses emplois précédents. Avoir Pep Guardiola à Manchester City, Jurgen Klopp à Liverpool et Thomas Tuchel à Chelsea sera trop difficile à gérer pour Zidane.

Un autre signe qu’il n’est pas susceptible de reprendre le poste à United est le fait qu’il a dit qu’il n’était pas fasciné de rester trop longtemps dans un club. «Je ne sais pas combien de temps je vais rester ici [au Real Madrid].

«J’ai beaucoup de chance d’être dans ce club et j’aime être heureux même dans les moments les plus difficiles. J’ai vécu en Espagne, à Madrid pendant longtemps et je veux continuer encore un peu.

«Je ne serai jamais le [Sir Alex] Ferguson de Madrid, c’est sûr! C’est pour montrer qu’il n’est pas celui avec qui construire.