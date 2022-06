Mauricio Pochettino avoue la vérité : «J’ai été mis à la porte chaque semaine…»

Le journaliste espagnol a assuré que le défenseur espagnol avait beaucoup de pouvoir dans la ville.

Shakira et Gerard Piqué ont publiquement confirmé leur séparation et demandé le respect de leurs enfants qui pourraient être concernés par les informations publiées.

Cependant, il est inévitable de ne pas parler des détails qu’ils n’ont d’ailleurs pas donnés, alors les journalistes du monde entier, en particulier latino-américains et espagnols, continuent de décomposer les informations sur cette rupture surprenante.

Ils formaient l’un des couples les plus solides et les plus discrets du monde du spectacle et du sport. Toujours aimant mais silencieux. Ils étaient ensemble depuis plus de douze ans après s’être rencontrés lors de la Coupe du monde 2010 où ils avaient été totalement écrasés après la participation du Colombien avec la chanson mémorable «Waka Waka».

Peu de temps après, la relation est devenue plus sérieuse et ils ont formé une belle famille avec leurs deux enfants Milan et Sasha.

Mais maintenant tout s’est effondré et il ne reste que le souvenir de cet amour fort. On parle d’infidélités, ainsi, au pluriel, par le footballeur espagnol.

Au début, une femme de 22 ans a été nommée, mais plus tard, le livre caché de Piqué a été ouvert à chacune de ses pages, découvrant même qu’il avait de puissants complices.

Le journaliste espagnol Javier de Hoyos s’est entretenu avec le programme argentin «Intrus» de la nouvelle de la séparation du Colombien et du footballeur. Il a évoqué diverses données qui ont fait exploser la bombe mondiale des secrets de Gerard Piqué.

Le professionnel a assuré qu’un frère de Shakira était au courant des infidélités de son beau-frère et même que la garde urbaine de Barcelone le protégeait.

«Et regardez d’autres informations qui sortent et c’est que dans ces soirées nocturnes, la garde urbaine de Barcelone aurait pu l’aider (Piqué) parce qu’ils disent que les journalistes, quand ils étaient surveillés la nuit, à certains moments ils les auraient arrêtés pour demander leur permis de moto et leur a dit : ‘Hé, vous n’allez plus suivre Piqué’. J’étais protégé», a-t-il déclaré.

De Hoyos a mentionné que Piqué a beaucoup de pouvoir à Barcelone et domine divers espaces et événements pour empêcher la fuite d’informations par la presse.

Il révèle que bon nombre de reporters ont été arrêtés pour demander les papiers du véhicule et leur ont dit d’arrêter de le suivre car il était protégé.

Il a également assuré que plusieurs réseaux d’information étaient déjà au courant mais le couvraient jusqu’à maintenant qu’ils ont diffusé toutes les informations conservées depuis longtemps.