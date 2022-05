Mauricio Pochettino avoue : «Je n’ai pas été surpris par la décision de Kylian parce que…»

Alors que dans les familles catholiques, il est de coutume de prier, aux tables juives on s’exclame le berachot, une sorte de bénédiction pour chaque aliment, dans la maison de Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez, ils ont leur propre pratique particulière, puisque le couple récite ensemble à leurs enfants le premières lignes de la chanson «If I were a boy» de Beyonce.

Bien qu’à première vue cela ne semble pas avoir de sens, la vérité est que ce n’est pas la première fois que la pop star fait partie de ces rituels qui frôlent le côté religieux.

Apparemment, le footballeur et la femme d’affaires auraient pris part à la lettre pour inculquer l’éducation des enfants et la philosophie de vie qu’ils entretiennent.

«Intimité, honnêteté, engagement, toi, moi, nous», tels sont les mots que la famille de Cristiano Ronaldo, composée de son influenceuse Georgina Rodríguez, de son premier fils Cristiano Jr., de sa fille Alana et des jumeaux Eva et Mateo, s’exclame à tour de rôle avant terminer l’acte par un joyeux «Mangeons !», dit par les enfants.

En raison de la particularité de la coutume qu’ils auraient dans la maison CR7, la vidéo que la star du football a partagée sur ses réseaux sociaux n’a pas tardé à provoquer un tollé parmi les adeptes qui ont été surpris et émerveillés à parts égales par le comportement des enfants du couple.

Problèmes à Manchester United : Ralf Rangnick vise Cristiano Ronaldo

Bien que Ralf Rangnick ait assuré qu’il n’essayait pas de blâmer Cristiano Ronaldo pour l’absence de Manchester United en Ligue des champions et les mauvais résultats au classement de la Premier League, le manager sortant a déclaré qu’il devrait marquer plus de buts, car cela n’aurait pas été le cas. assez. En fin de saison, le Portugais termine troisième des meilleurs buteurs du championnat.

Alors que dans la maison portugaise, la famille met tout en œuvre pour se remettre de la perte de l’un des jumeaux que les célébrités attendaient mi-avril, les choses se sont bousculées dans le vestiaire des «Diables Rouges. Désormais, l’ancien directeur technique assure que l’échec de l’équipe est la faute de l’attaquant.