Mauricio Pochettino affiche ses ambitions pour le reste de la saison avec le PSG

Mauricio Pochettino se projette sur les prochaines échéances du PSG, à commencer par les huitièmes de finale de la Ligue des Champions qui se disputeront en février et mars prochains.

«On s’améliore et pour être une équipe en condition pour se battre pour de grandes choses, on doit continuer à le faire. Avec le talent que l’on l’a, on est considéré comme une grande équipe. Si l’on continue à s’améliorer, on pourra arriver dans les meilleures conditions en février et mars pour attaquer les matchs décisifs de Ligue des Champions. Il reste beaucoup de matchs capables de nous donner de la confiance entre-temps. Je crois qu’il y a eu beaucoup de choses positives aujourd’hui. J’ai vu de bons moments de jeu, beaucoup de bonnes passes longues, des espaces réduits derrière aussi bien par les défenseurs que par ceux devant et une équipe compacte. On a fait beaucoup de choses positives. Il nous manque de pouvoir les maintenir dans le temps. Mais aucune équipe en Europe ne peut maintenir un rendement élevé pendant 90 minutes», assure l’entraîneur du PSG en conférence de presse après la victoire contre l’AS Monaco (2-0).