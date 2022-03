Mauricio Pochettino à propos de Messi, Neymar et autres : «Je suis attristé par ce que…»

L’ancien président des États-Unis a annoncé sur son compte Twitter avoir été testé positif au Covid-19, tout en indiquant se sentir bien, malgré un mal de gorge.

«Michelle et moi somme rassurés d’être vaccinés et d’avoir reçus notre dose de rappel», a ajouté Barack Obama, précisant que son épouse a été testée négative pour le moment.

«Cela nous rappelle qu’il faut se faire vacciner même si le nombre de cas est en baisse» a-t-il également écrit.

I just tested positive for COVID. I’ve had a scratchy throat for a couple days, but am feeling fine otherwise. Michelle and I are grateful to be vaccinated and boosted, and she has tested negative.

It’s a reminder to get vaccinated if you haven’t already, even as cases go down.

— Barack Obama (@BarackObama) March 13, 2022