Matthieu Delormeau : le chroniqueur de TPMP a mal vécu son homosexualité dans sa jeunesse ?

Il y a quelques années, Matthieu Delormeau a confié dans Touche pas à mon poste (TPMP) qu’il était homosexuel. Il l’a d’ailleurs mal vécu durant sa jeunesse. C’est en tout cas ce qu’il a confié sur le plateau de Cyril Hanouna.

Dans Touche pas à mon poste (TPMP), Cyril Hanouna a évoqué un sujet d’actualité. Le polémique concerne le fils de Clark Kent qui est bisexuel dans le comics. Matthieu Delormeau a alors pris la parole sur le sujet.

Le chroniqueur de Touche pas à mon poste (TPMP) a confié : «A mon époque, c’était mal d’être homosexuel. Moi, la première fois que j’ai fait ça, j’étais gamin. Et après j’ai pleuré«.

Matthieu Delormeau a expliqué : «Juste parce que je me suis dis ‘C’est mal ce que j’ai fait. Je suis le diable. C’est pas bien’. On m’avait tellement rentré ça dans la tête. J’aurai aimé à l’école qu’on me montre des BD que ce que je suis c’est pas mal».

Avant d’ajouter dans TPMP : «Mais personne n’en parlait. Il n’y avait pas internet, ni Instagram. On t’avait dit que c’était mal, c’était comme ‘Va en pension’. C’est important tout ça quand même. Arrêtez de voir du marketing partout».

Le jeune homme a aussi rappelé : «Il y a des gamins qui souffrent«. Une chose est sûre, l’ami de Cyril Hanouna (TPMP) aurait aimé que ce genre d’initiative soit prise dans sa jeunesse.

Si Matthieu Delormeau se sent beaucoup mieux depuis qu’il a fait son coming out, cela lui vaut tout de même des moments difficiles. Il y a quelques années, il avait expliqué qu’il était la cible d’harcèlement.

Dans TPMP, Matthieu Delormeau avait déclaré : «J’ai été très heureux de me libérer dans cette émission. Ce qui est sûr, c’est que derrière, je n’imaginais pas ce que je vivrais tous les jours».

Le chroniqueur de Touche pas à mon poste (TPMP) avait aussi confié : «Ce qui me fait le plus de mal aujourd’hui, c’est de me rendre compte à quel point… de mettre un tel visage sur l’homophobie«.

Avant de poursuivre aussi : «Et je m’en excuse pour tous les gens qui le vivent en province et tout. C’est vrai que je ne le vivais pas, comme personne ne le savait. J’étais dans mon petit monde parisien, dans une belle bulle (…)».

Matthieu Delormeau avait aussi raconté : «Je vis dans la peur depuis deux ans. Je n’imaginais pas un jour à mon âge vivre dans la peur. Et je comprends tout ce que vivent les gens. Et je m’excuse de pas l’avoir compris avant».

Le chroniqueur de Touche pas à mon poste (TPMP) avait alors révélé : «e reçois tellement de menaces que je me dis que sur les 500 qui m’envoient des menaces dans la semaine, il y en a bien un, un jour, un fou, qui va m’attendre devant».

Il a aussi conclu dans l’émission de Cyril Hanouna : «Et qui pourra me faire très mal (…) Si j’en avais les moyens, je vous promets qu’aujourd’hui je prendrais un garde du corps parce que je sais qu’un jour, ça va m’arriver».