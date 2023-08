Matthieu Delormeau annule ses vacances pour une raison assez folle !

Depuis qu’il a disparu de Touche pas à mon poste, les fans de Matthieu Delormeau peuvent désormais le suivre sur les réseaux sociaux. S’il se fait assez discret, il a récemment accordé un live où il s’est livré sur ses vacances, sa santé mentale et sa carrière.

Ce lundi 31 juillet, Matthieu Delormeau était présent lors d’un livre avec Laurent Karila. Ce dernier intervient très souvent comme psy dans Ça commence aujourd’hui. Il a alors avoué qu’il avait du mal à trouver un travail.

Matthieu Delormeau a révélé : «Les gens m’aiment mais je crois que les chaînes de télé ne m’aiment pas beaucoup. Je ne sais pas où on me reverra, mais je ne suis pas très sollicité, ça me fait de la peine».

Avant d’ajouter aussi : «J’ai fait quelques entretiens d’embauche mais ils me disent : ‘Tu es un peu un risque pour nous. Tu es clivant.’ Je pense qu’homosexuel est un peu clivant. Ce n’est pas le plus facile».

Matthieu Delormeau a notamment confié qu’une chaîne l’avait refusé. «Il y a une chaîne dernièrement, j’ai voulu aller dessus. Ils n’ont pas voulu de moi. Au lieu de me dire qu’ils n’ont pas besoin de moi, ça a fait 10 jours de grande diva…».

Un échec difficile à vivre pour celui qui tente de trouver un autre travail depuis qu’il a quitté Touche pas à mon poste (TPMP). Lors de son live, l’ancien chroniqueur a fait une autre confidence assez inattendue.

Matthieu Delormeau a révélé avoir souffert de bigorexie. Il s’agit d’une addiction maladive au sport. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’a pas réussi à vaincre cette addiction à 100 %.

Lors du live, l’ami de Cyril Hanouna a notamment avoué qu’il avait annulé ses vacances car il ne pouvait pas faire de sport. Il a indiqué : «Je viens d’annuler un endroit en vacances. Parce que la salle (de sport, ndlr) ne me plaisait pas».

Matthieu Delormeau a poursuivi : «J’ai demandé au directeur de l’hôtel d’aller filmer la salle une première fois. Ça ne m’a pas plus. Je lui ai demandé de retourner filmer en me mettant les poids jusqu’où ils allaient«.

Avant d’affirmer : «Et j’ai hurlé». En revanche, il a tout de même regretté que l’endroit ne lui convienne pas à 100 %. Il a assuré : «C’est dommage, c’était en Sicile, l’endroit était magnifique».

Des révélations sur ses vacances qui n’ont pas manqué d’étonner la Toile. Et pour cause, les fans ne savaient pas que Matthieu Delormeau était capable d’annuler ses vacances. Notamment, à cause d’une salle de sport.

Une chose est sûre, le chroniqueur s’est livré à coeur ouvert au sujet de tout ce qu’il vivait en ce moment. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il traverse une période assez difficile en ce moment.

Reste tout de même à savoir si Matthieu Delormeau arrivera à retrouver une situation plus stable. Il faudra tout de même faire preuve d’un peu de patience avant d’en savoir plus sur le sujet. Affaire à suivre donc !