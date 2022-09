Matic explique pourquoi il a rejoint l’AS Roma de Mourinho : «J’avais besoin d’un nouveau défi…»

Emanja Matic a accordé dimanche une longue interview au journal anglais The Times, dans laquelle il a expliqué les raisons qui l’ont poussé à quitter Manchester United sans frais cet été et à signer à l’AS Roma.

«Pour être honnête, j’avais besoin d’un nouveau défi parce que je n’ai jamais commencé à jouer au football pour de l’argent, c’était parce que j’aimais être sur le terrain. Je voulais jouer plus, alors quand j’ai reçu l’appel de José [Mourinho], j’étais sûr J’ai pris la bonne décision», a commencé par dire le milieu de terrain serbe.

Interrogé sur le faible rythme de jeu en Serie A par rapport à celui de la Premier League, l’ancien du Benfica répond que ce n’est pas tout à fait le cas.

«J’espérais un travail plus facile, mais j’ai encore beaucoup à faire. Je joue presque tous les matchs ici et je me sens fort et confiant. C’est une belle ville, je suis heureux au club. Je dois être honnête, c’est parfait», continua.

Matic a rejoint Mourinho pour la troisième fois, après avoir déjà croisé la route du manager portugais à Chelsea et Manchester United. L’international serbe n’a que des éloges pour le Setubalense.

«Tout le monde s’accorde à dire qu’il est l’un des meilleurs entraîneurs de l’histoire du football. Ma relation personnelle avec lui est excellente, mais si vous me demandez pourquoi, je ne sais pas.

Je ne lui demande jamais rien de spécial et il peut être un personne très difficile à travailler si vous n’avez pas de bons résultats, car il veut toujours gagner. Il se met beaucoup de pression, sur les joueurs et sur l’équipe. Si vous ne gagnez pas, vous avez des ennuis», a-t-il conclu.