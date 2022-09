Mathias Pogba sort de son silence : «Le sorcier était chargé de neutraliser Mbappé…»

Le Parisien révèle ce vendredi un message parti du téléphone de Mathias Pogba à destination de son petit frère, Paul Pogba. Ce message aurait été envoyé un mois avant le début de l’affaire Pogba et la première vidéo du frère aîné du champion du monde.

«Écoute moi attentivement. Aujourd’hui, on a failli perdre la vie moi, Mam’s (Mahamadou Magassa, ex-proche de Paul Pogba également en détention provisoire dans cette affaire) et le grand frelon rouge (sic) par rapport à ce que tu as fait au petit de l’équipe de France.

Je suis au courant de tout. Aujourd’hui, à cause ton égoïsme et de ta lâcheté, on en est là, s’emporte l’auteur du texte. Tu sais ce que tu devais faire depuis que Rouge s’est porté garant pour toi.»

Mathias Pogba, qui a indiqué qu’il payait et avait failli mourir à cause des erreurs de son frère et que leur mère serait la prochaine à être impactée, a ensuite indiqué : «Maintenant, c’est très simple, tu vas leur faire le virement qu’ils ont demandé au plus vite.

Sinon, devant Dieu, j’appelle le daron de Mbappé et tous les médias du monde, je leur raconte tout en détails, menace le grand frère. J’ai toutes les preuves avec moi, je suis choqué.

À aucun moment, tu n’as pensé à nous, mais ce n’est pas grave. Dieu a fait qu’aujourd’hui j’ai tout dans mes mains et je ne vais même pas hésiter à éteindre ton image.»

Il a ajouté ensuite : «avec Grande (le supposé marabout que consultait Paul Pogba selon une série de vidéos publiée ce vendredi matin sur le compte Twitter de Mathias), j’ai tout ! Les photos, les sommes d’argent, l’audio où Mam’s raconte tout.

Je n’ai même plus de mots. Je te donne cinq jours pour tout régler avec Adama (un autre suspect). Si c’est pas bien fait, regarde bien les infos ! (…) Je parlerai du menteur et du faux musulman qu’il est.

De comment il méprise et déteste ses coéquipiers, jouant l’hypocrite avec eux, comme avec Mbappé. Mais aussi, je parlerai de toi, de comment tu es proche de la famille et de comment tu as laissé faire tout ça.»

Enfin, Mathias Pogba, qui a utilisé WhatsAapp comme d’autres personnes impliquées dans cette affaire pour menacer Paul Pogba au sujet d’une «dinguerie», aurait aussi contacté l’agent et avocate de son frère, Rafaela Pimenta, en lui demandant de l’aider à trouver une solution pour que les choses s’arrangent.

Il finira en disant qu’ils auront son sang sur les mains si jamais il devait lui arriver quelque chose. De son côté, Paul Pogba a indiqué aux enquêteurs qu’il doutait que ses messages aient été écrits par son frère, bien qu’ils aient été envoyés de son téléphone.