Mathias Pogba : «Paul Pogba a rencontré le marabout grâce au joueur Serge Aurier…»

Eden Hazard n’a pas hésité à déclarer, ce jeudi, qu’il veut plus de minutes qu’il n’en a eu au Real Madrid. Juste après la victoire de la Belgique sur le pays de Galles (2-1), le joueur belge a pris l’envie de pouvoir jouer plus.

«Ça a été des moments difficiles parce que je veux jouer plus et je ne joue pas. Je me sens bien au Real Madrid, mais je joue moins. Et quand je joue, je joue bien. C’est une situation délicate parce que je veux jouer plus», a déclaré Hazard, dans des déclarations reproduites par les Espagnols d’AS.

Il convient de noter qu’en plus de commencer, Hazard a également assumé le poste de capitaine de l’équipe nationale belge.