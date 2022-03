Match amical : les Bleus arrachent la victoire dans les dernières secondes face à la Côte d’Ivoire !

L’équipe de France a fini par l’emporter face à la Côte d’Ivoire (2-1), ce vendredi 25 mars, au stade Vélodrome de Marseille. Les Bleus ont pris leur temps et se sont imposés sur le fil, en marquant dans le temps additionnel par l’intermédiaire d’Aurélien Tchouaméni.

Longtemps, les Ivoiriens ont résisté aux assauts français. Une rencontre qui a permis aux néos-Tricolores Jonathan Clauss, Christopher Nkunku et William Saliba d’étrenner leur première sélection avec les Bleus.

47e but en Bleu pour Giroud

Ce sont d’ailleurs eux qui ont ouvert le score. L’ancien Angevin Nicolas Pépé, bien lancé sur son côté, plaçait une frappe puissante au premier poteau et trompait Hugo Lloris (0-1, 19’). La deuxième tentative aura été la bonne pour l’ailier droit, qui avait déjà mis Lloris à contribution quelques minutes plus tôt (11’).

Les Bleus, qui ont eu quelques opportunités, auront eu le mérite de réagir très rapidement à ce but adverse. Le revenant Olivier Giroud était le plus prompt pour reprendre un centre de Théo Hernandez dans la surface ivoirienne.

À bout portant, et d’une tête piquée, l’attaquant milanais marquait son 47e but avec l’équipe de France (1-1, 22’). Le voilà à 4 buts d’égaler le record de Thierry Henry.

À la pause, les deux équipes se trouvaient donc à égalité, au terme d’un premier acte plutôt agréable. La deuxième période aura été plus compliquée, les deux équipes peinant à développer du jeu.

Cependant, les Français ont pris peu à peu l’ascendant sur leurs adversaires et se sont procuré les meilleures situations. Il aura fallu attendre les toutes dernières minutes du temps additionnel pour voir Aurélien Tchouaméni s’élever plus haut que tout le monde sur un corner et marquer de la tête (90’+3).