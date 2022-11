Mason Mount avoue la vérité : «J’ai vu Lionel Messi, Ronaldinho et Cristiano mais…»

Interrogé sur ses plus grandes idoles dans le monde du football, Mason Mount a laissé tomber quatre noms différents. Et il était surprenant qu’il ait choisi deux anciens joueurs du FC Barcelone qu’il a suivis pendant une grande partie de son enfance, même s’ils n’ont jamais fait partie du football anglais.

En plus de dire qu’il a grandi en regardant Frank Lampard à Chelsea et qu’il aimait le style de jeu de Luka Modric depuis qu’il était à Tottenham, l’équipe de jeunes de Stamford Bridge a accepté qu’il faisait partie de la génération qui était fascinée par ce que Xavi Hernandez et Andrés Iniesta l’a fait au FC Barcelone.

«Iniesta et Xavi quand ils jouaient pour le FC Barcelone avec l’ère tiki-taka… Je les regardais toujours sur YouTube. J’ai adoré regarder ses vidéos», a déclaré Mount sur la chaîne officielle Amazon Prime Video Sport.

À partir de cette époque, il a sûrement été impressionné par ce que Lionel Messi, Ronaldinho, Samuel Eto’o et compagnie ont fait en attaque. Cependant, en raison d’un problème de position, dans l’entité Blaugrana, il s’est toujours senti plus identifié avec El Maestro et Don Andrés.