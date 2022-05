Mason Mount avoue : «J’ai vu Messi, Ronaldinho et Suarez mais…»

Bien que tout au long de sa carrière sur le banc, il ait rencontré des footballeurs de la stature de Cristiano Ronaldo, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Wayne Rooney, Zlatan Ibrahimovic, Didier Drogba, Kaká ou Frank Lampard, José Mourinho – en parlant de talent – a souligné une légende au-dessus du reste.

Pendant un certain temps, The Special One a laissé l’une des déclarations les plus marquantes de toute sa carrière. Et c’est qu’il a directement désigné Ronaldo Nazário comme le meilleur footballeur qu’il ait vu en direct de toute sa vie.

S’il a toujours fait l’éloge des plus grands de la dernière époque (Messi et Cristiano), pour le légendaire entraîneur portugais, le talent du double champion du monde brésilien est tout simplement incomparable.

«(Ronaldo Nazário) est le meilleur footballeur que j’ai vu sur un terrain. Je pense que les blessures ont mis fin à une carrière qui aurait pu être plus incroyable, mais le talent de ce garçon, Ronaldo Nazário, était quelque chose d’incroyable», a souligné José, dans une dynamique (2019) avec LiveScore.

«Il n’a pas eu la carrière de Cristiano ou Messi d’être au top pendant 15 ans avec un top, top, top niveau, tous les jours. Mais, en talent naturel, incroyable», a-t- il conclu.

Pendant son temps au sein de l’équipe d’entraîneurs de Bobby Robson au FC Barcelone, Mourinho a pu apprendre de première main la dimension de la qualité de Ronaldo Nazário. Il l’a vu quand, dans sa jeunesse, il a atteint un niveau si brutal qu’il a remporté le Ballon d’Or et le Soulier d’Or.