Mascherano : «Lionel Messi est le meilleur footballeur que mes yeux aient jamais vu…»

L’ancien coéquipier et équipe nationale de Messi a également déclaré que l’ancien joueur du PSG avait pris la bonne décision en déménageant à l’Inter Miami.

Javier Mascherano a embrassé une carrière d’entraîneur, mais avant cela, il était l’un des principaux joueurs argentins des deux dernières décennies.

Il a côtoyé Lionel Messi à la fois dans l’équipe nationale de l’Albiceleste et à Barcelone, entre 2010 et 2018. Tant d’années n’ont laissé à Mascherano aucun doute sur la qualité de la star argentine.

«Quand il s’agit d’avoir la capacité de contrôler le jeu, j’ai toujours dit que les joueurs sont généralement contrôlés par le jeu, le jeu nous teste. Dans le cas de Leo [Messi], il teste le jeu. Il contrôle tout ce qui se passe sur le terrain et c’est pourquoi, à mon avis, ou d’après ce que j’ai vu, c’est le meilleur joueur que mes yeux aient jamais vu», garantit, dans une interview au journal A Marca.

Concernant le départ de Messi vers les États-Unis d’Amérique, l’ancien collègue pense que c’était la bonne décision.

«Les décisions sont toujours très personnelles. Je ne suis pas celui qui doit les évaluer, mais il me semble que, d’après ce que je vois de lui et ce qu’il transmet dans ces quelques matchs et ces quelques jours qu’il a passé à Miami, il semble très heureux, non seulement en appréciant le football, mais en appréciant la vie et la famille et c’est quelque chose qu’il pourrait avoir du mal à faire ailleurs», a tiré Javier Mascherano.