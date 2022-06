Martin Odegaard avoue : «J’ai vu Modric, Kroos et Casemiro mais le meilleur milieu de terrain…»

Le footballeur d’Arsenal, Martin Odegaard, a depuis longtemps confirmé sa position dans le débat sur le meilleur milieu de terrain du monde. Et non, il n’est resté avec aucun de ses anciens coéquipiers du Real Madrid comme Luka Modric, Toni Kroos ou Casemiro.

Dans un exercice avec les médias officiels de l’équipe d’artilleurs, le capitaine de l’équipe nationale norvégienne, qui a été champion de la Copa del Rey avec la Real Sociedad, a reconnu qu’il faisait partie de ceux qui croient que le meilleur milieu de terrain de la planète aujourd’hui est Kevin DeBruyne.

«Le meilleur milieu de terrain du monde est…», c’est ce qu’il a été demandé à l’ancien joueur du club madrilène, dans le dynamique (2021) Fill In The Blanks publié sur la chaîne YouTube officielle d’Arsenal.

Et le 10 de l’équipe norvégienne, qui faisait partie de l’Eredivisie Ideal Team lors de son prêt avec Vitesse, a simplement répondu : «Le meilleur milieu de terrain du monde ? Kevin De Bruyne».

Ce que Lukita Modric continue de faire à 36 ans dans l’élite du football mondial doit être souligné oui ou oui, mais la réalité est que Martin Odegaard a aussi plein d’arguments pour étayer son opinion. Il n’y a actuellement aucun milieu de terrain aussi dominant que Kevin De Bruyne.

Il contribue dans la zone d’arrivée, sa vision est un scandale, c’est un spécialiste pour distribuer les passes décisives et, en plus, il se sacrifie pour soutenir la récupération du ballon. Son impact sur Manchester City et l’équipe nationale belge est un scandale.