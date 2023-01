Marquinhos réagit après la défaite du PSG : «Il faut que l’on retrouve…»

Les réactions s’enchaînent dans le camp du Paris Saint-Germain après la défaite à Rennes, dimanche soir. Au coup de sifflet final, le défenseur brésilien Marquinhos a tapé du poing sur la table.

Le Paris Saint-Germain traverse une passe délicate. Deux semaines après un revers à Lens (1-3) et quatre jours après une victoire sans gloire contre la lanterne rouge Angers (2-0), le club de la capitale a subi la loi dimanche soir du Stade Rennais (0-1), au Roazhon Park, à l’occasion de la 19e journée de Ligue 1.

Après cette piètre prestation en terre bretonne, les joueurs de Christophe Galtier voient le Racing Club de Lens, deuxième, revenir à seulement trois longueurs.

Et inquiètent leurs supporters à moins d’un mois du huitième de finale aller de la Ligue des champions contre les Allemands du Bayern Munich.

Interrogé par la chaîne Prime Video au coup de sifflet final, Marquinhos était très remonté. Le défenseur central brésilien a invité ses coéquipiers à une réaction.

«Cela fait déjà deux défaites en 2023. Il faut que l’on retrouve plus de solidité et d’intensité dans les duels. Ce sont des matchs qui se jouent sur des détails. Ils nous l’ont fait payer.

On a eu des occasions, mais on n’a pas réussi à marquer. Si on arrive à être plus solides, ça ira mieux. On en est conscients. On laisse beaucoup de points. Ce sont des points très importants en fin de saison, surtout à l’extérieur.

On sait que ce sont des matchs difficiles. Les équipes qui sont derrière nous ne lâchent pas, Lens et Marseille. Il ne faut pas que l’on commence à perdre trop de points, sinon on aura des difficultés.»

Ce weekend relance-t-il le suspense dans la course au titre de champion de France ? Cette défaite du Paris Saint-Germain donne en tout cas un grand sourire à la concurrence incarnée par le Racing Club de Lens et l’Olympique de Marseille, respectivement tombeurs d’Auxerre (1-0) et de Lorient (3-1).