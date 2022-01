Marquinhos : «Kylian Mbappé est agressif. Il est un joueur…»

Nabilla n’est pas prête à enlever la décoration de Noël de sa maison. Mais Thomas n’est pas d’accord pour la laisser plus longtemps.

Quand la période de Noël s’achève, il est dur de dire au-revoir aux belles décorations dans nos maisons. Et de sortir notre sapin que l’on a tant aimé. Et Nabilla est dans ce cas. La jeune maman décide donc de ne pas retirer ses décorations.

Dans sa story, Nabilla nous montre son salon. On y voit une table avec plein de décorations de Noël mais aussi un immense sapin tout bien décoré. On voit donc que même début janvier, dans sa villa, Noël est toujours de mise. Et ça va continuer.

Car elle écrit sur sa story «non non non et non je ne retirerai pas mes décorations». Et on la comprend. Quand cette période est finie, on a l’impression que tout est un peu plus triste autour de nous. Et un sapin, c’est quand même réconfortant.

En plus il y a une certaine magie autour de cette période. On n’a donc pas très envie de dire au-revoir à tout ça pour une année entière. Mais bon, pas le choix. Le sapin commence à flétrir et il faut bien passer à autre chose. Mais ce n’est pas simple.

Quand on a un enfant en plus, ce dernier est encore plus à fond avec tout ce qui est autour de Noël. On imagine que Milann a passé son vrai première Noël. Car avant, il était trop petit pour s’en rendre compte. Mais maintenant, ça devient intéressant.

Mais bon, ce qui est bien avec cette période, c’est qu’elle revient tous les ans ! Il faut juste prendre son courage à deux mains et se dire que l’on a passé de beaux moments en famille quand même ! Et que l’on en passera de beaux l’année d’après. Mais Nabilla n’est pas d’accord.

En plus, la magie de Noël va continuer un petit peu. Car Nabilla et sa famille partent pour des vacances dans le froid, à la montagne. On connait la passion de la petite famille pour le ski. Même si la jeune femme ne sait pas skier.

Elle essaie chaque année parce qu’elle veut réussir mais sans grand succès. En tout cas, Nabilla est en train de faire les valises. Enfin, elle a fini les siennes mais Thomas traîne comme d’habitude d’après ce qu’elle dit.

La maman est beaucoup plus prévoyante. Et elle explique qu’ils sont en excédant bagages. Il faut dire que rien que pour Milann, les parents ont deux valises. Mais il faut ce qu’il faut quand on part au froid. Pour les décorations de Noël, Thomas négocie.

Il demande à Nabilla de les enlever quand ils rentreront du ski. Au moins, les sapins restent un peu mais ils partiront dans peu de temps. Mais la jeune femme est triste sur Snapchat. Elle écrit «je les aime moi mes sapins».

Elle veut donc négocier «pour au moins jusqu’à février«. Mais pas sûr que Thomas soit d’accord d’avoir tout ça dans sa maison pour encore plus d’un mois. On sent que cela va être synonyme de quelques disputes entre le couple.