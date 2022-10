Marquinhos explique pourquoi Sergio Ramos a été expulsé : «L’arbitre nous a dit que…»

La femme d’affaires, qui vient de se séparer de Mauro Icardi, aurait entamé une relation avec L-Gand.

La séparation de Wanda Nara et Mauro Icardi a déclenché des centaines de commentaires et d’opinions à son sujet. Cependant, à cette histoire s’est ajoutée la relation que la femme d’affaires allait entamer avec L-Gand.

Cela a fait apparaître plusieurs théories, dont l’une se concentre sur les relations que les médias avaient et les âges auxquels ils ont choisi de se marier et de se séparer.

Elle préfère les couples de moins de 25 ans et se sépare avant leurs 30 ans

Wanda Nara et Maxi López ont décidé de se marier en 2008, alors qu’elle avait 21 ans et lui 24 ans. Après 13 ans de mariage et trois enfants ensemble, le couple a décidé de se séparer au milieu d’un scandale.

Après plusieurs versions affirmant que la femme d’affaires avait été infidèle au père de Benedicto, Valentino et Constantino, elle a décidé d’entamer une relation avec Mauro Icardi, alors qu’il avait 21 ans et qu’elle en avait 34. Quelque temps plus tard, ils ont tous deux décidé de se marier et avait Francesca et Isabella.

Après neuf ans de vie commune , le couple fait face à une grande crise et après s’être battu pendant plusieurs mois pour retrouver l’amour, ils décident de se séparer. Bien que cela ne semble pas être tout à fait clair, car il semble parfois qu’ils soient toujours ensemble.

Désormais, Wanda Nara entamerait une relation avec L-Gante, qui a 22 ans et vient de se séparer de Tamara Báez, avec qui il a eu sa première fille Jamaica.

Pourquoi Wanda Nara est comparée à Leonardo DiCaprio

Que les âges des couples que Wanda Nara a eus soient inférieurs à 25 ans a ouvert la comparaison avec Leonardo Di Caprio , qui curieusement met fin à leurs relations lorsque les femmes ont plus de 25 ans.

Cela a attiré beaucoup d’attention et la raison pour laquelle l’acteur hollywoodien choisirait des couples dans cette tranche d’âge a finalement été connue.

«Léo n’a jamais voulu fonder une famille. Il est heureux de partager sa vie avec quelqu’un, mais il n’a pas l’intention d’avoir des enfants. Il aime pouvoir se concentrer sur ses projets, ses parents et ses amis. Il est heureux comme cela», a avoué à différentes reprises l’entourage de l’acteur.

Alors, on pourrait dire que la raison pour laquelle je ne sortirais pas avec des femmes de plus de 25 ans est justement pour éviter que si elles veulent s’orienter dans une autre direction, elles le fassent. Peut-être que les ruptures de Leonardo Di Caprio n’ont rien à voir avec l’âge, mais avec les souhaits et les désirs de l’autre personne.