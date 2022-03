Maroc : Hakim Ziyech fait une grosse annonce

Hakim Ziyech a annoncé, ce dimanche, la fin de sa carrière internationale. L’ailier de 28 ans n’a plus été appelé depuis juin dernier après une brouille avec l’entraîneur Vahid Halilhodzic.

«J’aime mon pays et jouer pour l’équipe nationale marocaine a été le plus grand honneur de ma vie. C’est donc avec une grande tristesse que je dois annoncer que, bien que le président de la fédération ait annoncé que je suis présélectionné, je ne jouerai plus pour le Maroc. […] J’ai tout donné à cette équipe ces six dernières années, je l’ai soutenue toute ma vie, mais celui qui la dirige continue de diffuser beaucoup de désinformation sur moi et mon engagement. Ces actions m’ont empêché de continuer. Je me concentre maintenant, en tant que joueur, sur Chelsea».

Il est rappelé que Hakim Ziyech a représenté le Maroc à 40 reprises, ayant fait partie de l’équipe pour la Coupe d’Afrique des nations 2019 et la Coupe du monde 2018.