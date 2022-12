Maroc 1-0 Portugal : en larmes, CR7 voit une fin lamentable

Georgina Rodriguez profite de son séjour au Qatar, dans l’un des hôtels les plus luxueux du monde, avec des exclusivités que seule une célébrité de la stature du mannequin pouvait s’offrir. Après la victoire de Cristiano Ronaldo avec le Portugal, le séjour à Doha est prolongé de quelques jours supplémentaires.

Cependant, bien qu’elle se trouve dans un endroit incroyable pour profiter de l’une des compétitions auxquelles des millions de personnes rêvent d’assister, Georgina Rodríguez serait très préoccupée par les récentes déclarations de sa sœur, qui l’a mise en garde. Le mannequin, qui soutient CR7, continue d’être aux aguets.

Patricia, la sœur de Georgina Rodriguez, a prévenu le mannequin que si elle ne l’aidait pas financièrement, elle divulguerait certains des secrets très intimes de Georgina, qui n’allaient pas très bien avec la famille de Cristiano. La soeur du mannequin a une grande crise économique et a demandé l’aide de Georgina et de l’attaquant.

Dans des déclarations à la presse, la sœur de Georgina Rodríguez a assuré : «parfois j’ai assez à manger, d’autres fois je n’en ai pas. Parfois je dois payer le loyer et d’autres fois non.» C’est pourquoi Patricia a classé Georgina Rodríguez comme une «mauvaise personne» pour ne pas l’avoir aidée. Il y avait aussi des critiques pour l’attaquant.

Et pendant ces heures, le mannequin et l’attaquant ne passent pas un bon moment, puisque la sœur de Georgina a assuré qu’elle raconterait des secrets intimes si elle et CR7 ne l’aidaient pas avec de l’argent. Ses déclarations ont fait grand bruit et tout le monde parle de ce conflit familial.

La sœur de Georgina Rodriguez a également critiqué Cristiano

Dans ses déclarations, la sœur de Georgina a également parlé de Cristiano Ronaldo et a assuré que l’attaquant ne l’avait pas aidée non plus. C’est pourquoi, en pleine Coupe du monde, Cristiano a dû traverser une période difficile à cause de ces dernières déclarations de la sœur de sa femme.

Dans des déclarations à une chaîne de télévision, Patricia, la sœur de Georgina Rodriguez, a critiqué Cristiano et assuré : «Je lui ai envoyé le numéro de téléphone de l’école de mes enfants, ses neveux, afin qu’il puisse nous donner un coup de main avec les livres ou tout ce dont il avait besoin, mais il n’a jamais payé». En attendant, une nouvelle apparition publique est attendue pour dire ce qu’il sait.