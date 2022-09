Mark Zuckerberg sera papa pour la troisième fois et annoncera le sexe du bébé

La footballeuse française Aminata Diallo a été libérée ce mercredi, sous contrôle judiciaire, après avoir été arrêtée vendredi pour son implication présumée dans les attentats contre son ex-partenaire au Paris Saint-Germain Kheira Hamraoui, prétendument pour rivalité sportive.

Selon les informations, Diallo, 27 ans, ne pourra pas quitter le pays ni contacter les autres personnes impliquées et devra s’installer chez son père.

Aminata Diallo est formellement accusée de «violences aggravées» et «association de malfaiteurs» après avoir été considérée comme l’agent de l’agression, avec des barres de fer, le 04 novembre 2021, à son ancien coéquipier, 32 ans, et rival dans la lutte pour un place dans l’entrejeu du PSG et de l’équipe de France.

L’acte de violence, qui visait à mettre fin à la carrière d’Hamraoui, a été perpétré par cinq hommes cagoulés qui ont arrêté la voiture conduite par Diallo, qui ramenait la victime, après un dîner avec l’équipe parisienne.

Hamraoui a été violemment attaquée aux jambes alors que les agresseurs lui ont demandé si elle aimait être intimement liée avec des hommes mariés, un fait qui a conduit les enquêtes à se demander s’il ne s’agissait pas d’aimer la vengeance.

En cause est la question de savoir si la désormais ex-femme de l’international français Eric Abidal, qui entretenait une relation extraconjugale avec la victime alors que tous deux représentaient le FC Barcelone, serait à l’origine de l’affaire, dont la révélation l’a conduite à mettre fin à son mariage.

Diallo, qui aurait fait des recherches sur son ordinateur personnel sur «comment casser une rotule» et «cocktail de drogues dangereuses», préméditant prétendument l’agression de son collègue, est sans club depuis que l’incident a été rendu public.

L’affaire a quatre autres accusés qui disent aux autorités qu’ils ont été «mandatés pour que Hamraoui ne puisse pas jouer au football».

Cette affaire présente des similitudes avec une autre qui s’est déroulée dans les années 90 du siècle dernier, aux États-Unis, dans laquelle la patineuse Nancy Kerrigan a également été attaquée, à la demande de Tonya Harding.