Mario Balotelli : «Si j’avais écouté les conseils de Samuel Eto’o, aujourd’hui…»

Dans une interview accordée à La Gazetta dello Sport, l’international italien Mario Balotelli a parlé à cœur ouvert sur sa carrière. L’actuel joueur d’Adana Demirspor a évoqué ses réussites et déboires.

Super Mario a été longtemps considéré comme une étoile montante dans le football moderne, mais il n’a pas su mettre à profit son talent, après un passage glorieux à l’Inter Milan aux côtés de très grands noms dont Samuel Eto’o. L’enfant terrible de la Squadra Azzurra a fait ses aveux.

«À l’Inter c’était le top du top. Il y avait des gars comme Zanetti, Sneijder, Chivu, et surtout Samuel Eto’o. J’ai beaucoup appris avec Samuel. Il m’a pris sous son aile comme un petit frère.

C’était le seul qui pouvait passer plus d’une heure à me gronder et la minute suivante me filer quelques astuces pour être efficace devant le but (rires). Si j’avais écouté les conseils de Samuel, aujourd’hui j’aurais au moins deux ballons d’or», a-t-il révélé

Balotelli a été rappelé en sélection italienne par Roberto Mancini pour les barrages qui auront lieu fin mars prochain en vue de la Coupe du monde 2022. Fort de ses 9 buts inscrits en 21 apparitions, l’attaquant de 31 ans fait la pluie et le beau temps au championnat turc sous le maillot d’Adana Demirspor.